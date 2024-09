Sasha Calle fra The Flash gir Supergirl-råd til Milly Alcock

HQ

Selv om det er mye begeistring rundt det nye DCU, har det vært noen tap i forbindelse med at James Gunn har byttet inn nye skuespillere i eksisterende roller. Sasha Calle, skuespilleren som spilte Supergirl i The Flash, fikk bare én sjanse til å spille rollen, og har siden blitt erstattet av Milly Alcock.

I en samtale med IndieWire ble Calle bedt om å gi noen råd når hun nå gir Supergirl-fakkelen videre. Hun hadde følgende å si:

"Ha det så gøy. Du ser så tøff ut, jeg elsker det. Kjør på, for faen. Ha det gøy."

Under videoen erkjenner fansen at det helt klart er blandede følelser som kommer fra Calle, som spilte Supergirl så sent som i fjor. Det er også krav om at hun skal få en ny sjanse i rollen, noe som forhåpentligvis kan skje på sikt.