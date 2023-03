Satchis hodetelefonstativ gir litt teft til lagring av lydenhetene dine

HQ

Ingen tvil om at hvis du er som oss, har du hatt for vane å lagre hodetelefonene dine ved å bare la dem ligge rundt. Men det er et alternativ til dette, et banebrytende verktøy kjent som et hodetelefonstativ.

Satechi har bestemt seg for å ta dette konseptet og løpe med det, og har kokt opp et hodetelefonstativ som er mer enn bare et stativ. Den har en fancy aluminiumsramme og har også USB-A-porter og til og med en hodetelefonkontakt, slik at du kan gjøre stativet til et av fokuspunktene i skrivebordsoppsettet.

For å se om dette hodetelefonstativet er noe for deg, må du ta en titt på den nyeste Quick Look, der Satechi Headphone Stand var i fokus.