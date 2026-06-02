Satellittbilder viser et grønnere Sahara takket være skilpadder

HQ

Det er allment kjent at Sahara er et av de minst gjestfrie og tørreste stedene på jorden, men det har ikke alltid vært slik. Og hvis forholdene endrer seg, kan den bli gjestfri igjen. For fem år siden ble det gjennomført et eksperiment der 500 afrikanske sporeskilpadder (en av verdens største landskilpadder) ble satt ut i en spesielt hardt rammet del av ørkenen, og siden da har de lyktes der maskiner, kjemikalier og andre metoder har feilet, nemlig med å gjøre området grønt igjen.

Det skriver Indian Defence Review, som konstaterer at forskjellen er blitt så stor at den er synlig fra verdensrommet. Hemmeligheten er at de spurvehalede skilpaddene graver seg ned under jorden for å unnslippe varmen, og de graver dypt, 10-15 meter. Dette har skapt porøse hulrom under bakken som har bidratt til å gjøre jorden fuktigere, slik at planter kan vokse der.

Plantene tiltrekker seg i sin tur insekter, noe som til slutt fører til at fugler og andre dyr flytter inn i det som inntil nylig var en uttørket ørken. Forskerne kaller de spurvehøstede skilpaddene "økosystemingeniører", men understreker at de ikke kan gjøre dette alene, men at menneskene må bidra ved ikke å ødelegge leveområdene deres og jakte på dem (det er en truet art).