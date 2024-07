Satisfactory forlater Early Access i september

HQ

Satisfactory EA har lenge vært en viktig del av Early Access-området, ettersom fabrikkbyggingssimulatoren har operert i dette segmentet helt siden mars 2019. Med fem år med EA under beltet, har utvikleren Coffee Stain Studios kunngjort at tiden endelig er inne for Satisfactory å forlate EA og debutere som en full 1.0-tittel.

Datoen for dette er satt til 10. september 2024. I tillegg til denne fullstendige lanseringen vil Coffee Stain bringe fungerende og spylbare toaletter til spillet som en måte å markere øyeblikket på, noe som betyr at du vil kunne utforske underverkene ved avansert rørleggerarbeid for å forbedre dine autonome og effektive fabrikkdesign ytterligere.

Det er rundt to måneder til full lansering, og du kan se traileren som avslører 1.0-datoen nedenfor.