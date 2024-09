Satisfactory toppet over 120 000 samtidige spillere på Steam

HQ

Etter å ha tilbrakt fem år i Early Access ble fullversjonen av Satisfactory endelig lansert her om dagen, noe som også fikk antallet spillere på Steam som engasjerte seg på Satisfactory til å skyte i været.

Mer enn 120 000 personer bestemte seg for å prøve ut livet som fabrikkonstruktør, ifølge SteamDB, noe som er et betydelig hopp fra spillets tidligere rekord på 34 238 samtidige spillere. Ikke bare det, men Satisfactory kom også inn blant de ti bestselgende spillene på Steam.

Utrolig imponerende tall for "et lite indiespill", og nå gjenstår det å se hva fremtiden bringer. For utviklerne har gjort det klart at de ikke har noen som helst planer om å legge ned Satisfactory, og håper å kunne utvide det i lang tid fremover.

Spiller du Satisfactory?