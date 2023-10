Satoru Iwata fikk Pokémon Gold/Silver til å kjøre raskere

Satoru Iwata, tidligere Nintendo-president, legendarisk videospillutvikler og japansk forretningsmann, får ofte æren for at Pokémon Gold og Silver inneholder to regioner i ett og samme spill.

Hvis du ikke vet det lar Pokémon Gold/Silver oss utforske både Kanto-regionen og den nye Johto-regionen i ett og samme spill. Litt av en bragd, men Iwata-sans engasjement hadde tydeligvis mindre med spillets størrelse å gjøre, og mer med spillets hastighet.

Ifølge den siste episoden av Did You Know Gaming? klarte Iwata å få spillet til å kjøre mye smidigere på Game Boy. Noen av forbedringene er ganske marginale, men alt i alt fikk de spillet til å kjøre mye bedre. Spesielt når man møter ville Pokémon.