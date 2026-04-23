Sauce-selskap lanserer en enhet som kan ta opp familiesamtaler under måltider

Sausselskapet Prego ønsker å gjøre mer enn bare å selge saus. Nå ønsker de å hjelpe familier med å "bevare varmen, latteren og de ekte samtalene som gjør hverdagsmåltidene til varige minner", ifølge Jaime Zagami, markedsdirektør i Prego, gjengitt av Dexerto.

Connection Keeper Bundle er en pakke til 20 dollar som er utviklet for å hjelpe familier med å registrere og gjenoppleve øyeblikk fra det virkelige liv som deles over måltider. Prego har inngått et samarbeid med StoryCorps for å gjøre dette prosjektet til virkelighet. Pakken vil være tilgjengelig fra 27. april, så lenge lageret rekker, gjennom en nettbutikk.

Og siden Prego selger saus, inkluderer pakken Prego Traditional Pasta Sauce, en kortstokk med samtaleoppfordringer laget i samarbeid med StoryCorps, en USB-C-ladekabel og en trinn-for-trinn-guide.

"I generasjoner har Prego brakt familier sammen over måltidene de elsker, og bidratt til å skape meningsfulle øyeblikk rundt bordet. Gjennom vårt partnerskap med StoryCorps inviterer vi familier til å sette ned tempoet, finne tilbake til hverandre og bevare varmen, latteren og de ekte samtalene som gjør hverdagsmåltidene til varige minner."

Prego gjør det klart at pakken er en måte å oppmuntre til mer bevisst, skjermfri tid under middagen.