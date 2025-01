Saudi-Arabia kan forby Kingdom Come: Deliverance II

HQ

Saudi-Arabia vurderer angivelig å forby det kommende rollespillet Kingdom Come: Deliverance II på grunn av inkluderingen av seksuelle scener med samme kjønn, ifølge et nylig innlegg på VGA4A X-kontoen. Spillet, som skal lanseres i 2025, kan møte en lignende skjebne som The Last of Us: Part II, som også ble forbudt på grunn av brudd på landets strenge innholdsregler. Kingdom Come: Deliverance II forventes å inneholde nakenhet og sporadiske sexscener, noe som gjør det til en sannsynlig kandidat for sensur.

Kommer du til å spille Kingdom Come: Deliverance II når det slippes?