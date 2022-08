Saudi-Arabia er det første markedet som har godkjent Microsofts Activision Blizzard-kjøp

HQ

Litt over seks måneder har gått siden Microsoft avslørte sin intensjon om å kjøpe Activision Blizzard, en avtale som kommer til å påvirke spillindustrien ganske mye. Microsoft har selv uttalt at de ikke forventer at avtalen går helt igjennom før sommeren 2023, men fortløpende må ulike markeder ta stilling til om de vil motsette seg avtalen, eller godkjenne.

Og nå har vi den første godkjenningen. Nærmere bestemt har Saudi-Arabias "General Authority for Competition", en ganske ordinær konkurransemyndighet, avslørt på Twitter (via Klobrille) at avtalen nå er godkjent.

Det forventes at flere markeder gjør det samme i løpet av de neste ukene, og selv om dette absolutt ikke betyr at avtalen kan anses som gjennomført, er det et første steg i den retningen.