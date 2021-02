Saudi-Arabia har investert over tre milliarder dollar i Activision, EA og Take-Two

Du ser på Annonser

Det er ikke uvanlig at større selskaper som ikke har noe med spillindustrien å gjøre investerer i ulike utgivere og utviklere. Ett eksempel på det får vi fra Saudi-Arabia, hvis kongefamilie har fulgt spillindustrien i lang tid og nå investerer enorme summer i en rekke selskaper.

Tidligere ble det kjent at de sikter på å ta over SNK, og Al Jazeera kan nå bekrefte at kronprins Mohammed bin Salman har besluttet at Saudi-Arabias offentlige investeringsfond skal investere over tre milliarder dollar i spillselskaper, inklusive 1,4 milliarder i Activision, 1,1 milliarder i EA og 826 millioner dollar i Take-Two.

Dette kommer etter at kronprinsen har uttrykt en stor kjærlighet til spillmediet ved flere anledninger, samt den positive innvirkningen spill har på forbrukerne. Spesielt har han berømmet Call of Duty-serien, hvilket kan være grunnen til at Activision har fått det største beløpet.

Fondet er tilsynelatende en av Mohammed bin Salmans viktigste taktikker for å gjøre landets inntekt mindre avhengig av oljeeksport i fremtiden.