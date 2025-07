Sausage Party: Foodtopia er tilbake i august for andre sesong

Si hva du vil om Sausage Party, folk liker tydeligvis serien, ellers ville den ikke ha fått en oppfølger-TV-serie, og heller ikke en andre sesong av det showet heller. Jepp, marerittene dine blir virkelighet, for i august i år kommer Sausage Party: Foodtopia tilbake med en ny runde episoder som tar skuespillerne med til en helt ny by.

Etter å ha drept hele menneskeheten har Food nå skapt sin egen utopi i byen New Foodland, et innbydende og vakkert sted som har klart å temme de gjenværende menneskene, og som skjuler en mørk hemmelighet. Denne byen planlegger en stor invasjon av hovedpersonene Frank, Barry og Sammys hjem, og til tross for at de er forvist fra stedet, er det opp til trioen å forhindre angrepet og redde dagen.

Som man kunne forvente, har den andre sesongen en like stor rollebesetning, med følgende skuespillere; Seth Rogen, Will Forte, Edward Norton, Michael Cera, Sam Richardson, Ruth Negga, Yassir Lester, David Krumholtz, Marion Cotillard, Jillian Bell, Martin Starr, Melissa Villaseñor, Patti Harrison, Jay Pharoah, Miles Fisher, Haley Joel Osment, og Andre Braugher.

Når det gjelder når Foodtopia kommer tilbake, vil serien by på alle sesong 2-episodene på en gang den 13. august.