Sausage Party: Foodtopia har allerede fått klarsignal for en andre sesong

Hvis du glemte at Sausage Party -serien landet på Prime Video tidligere denne måneden var du sannsynligvis ikke den eneste, for Amazon og Prime Video gjorde veldig lite for å minne fansen om at serien kom. Selv om dette kan ha signalisert mangel på tro på prosjektet, er dette tydeligvis ikke tilfelle, ettersom Prime Video etter ankomsten for et par uker siden allerede har bestemt seg for at det må være mer Sausage Party: Foodtopia i verden.

Som en del av San Diego Comic-Con har en andre sesong av serien fått grønt lys, noe som betyr at de animerte matvarene i nær fremtid nok en gang vil omfavne en utsvevende og vill livsstil mens de fortsetter å forsøke å overleve i menneskenes verden.

Det er ennå ikke sagt når den andre sesongen kommer, men med tanke på nyhetenes aktualitet, kan det bli neste år eller så langt unna som 2026.