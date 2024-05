Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie kommer til Netflix i august

I fjor avslørte Netflix at de skulle samarbeide med Nickelodeon om å lage en animert SvampeBob Firkant-film med Sandy Cheeks som ramme. Filmen er kjent som Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie, og mens det alltid ble bekreftet at den skulle debutere i år, vet vi nå nøyaktig når.

Netflix har bekreftet at filmen vil debutere 2. august 2024, og med dette i tankene har vi en ny synopsis og et nytt bilde å vise frem.

"Når Bikini Bottom og alle dens innbyggere plutselig blir hentet opp av havet, reiser Sandy Cheeks og SvampeBob Firkant til Texas for å redde byen fra en skurkaktig sammensvergelse."

Filmen vil ha den vanlige Svampebob-rollebesetningen, inkludert Carolyn Lawrence som Sandy og Tom Kenny som Svampebob, pluss Wanda Sykes, Clancy Brown, Bill Fagerbakke, Mr. Lawrence, Rodger Bumpass, pluss noen andre større stjerner som Johnny Knoxville, Craig Robinson og flere.

Forvent å se en trailer for filmen i løpet av de neste par månedene.