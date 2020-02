Sayonara Wild Hearts annonsert til Xbox one og slippes neste uke

Musikken og den visuelle stilen alene var nok til at mange merket seg Sayonara Wild Hearts

da det kom til både PC, PlayStation 4, Nintendo Switch og iOS i fjor, så enkelte Xbox One-spillere har nok erget seg over at spillet ikke finnes der. Derfor er det enda godt at Simogo ikke har ligget på latsiden de siste månedene.

Studioet har gitt oss en ny trailer som avslører at Sayonara Wild Hearts skal slippes til Xbox One, og det allerede den 25. februar. Vi er altså bare en uke unna lanseringen, så da slipper det i alle fall konkurranse fra storspillene som kommer på rekke og rad fra neste måned av.