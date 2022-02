Scalebound-skaperne ber Xbox om en ny mulighet

HQ

Siden de allerede hadde gitt oss spill som Bayonetta, Vanquish og Metal Gear Rising: Revengeance er det ikke rart mange ble meget spente da Platinum Games viste frem Scalebound i 2014. Dessverre ble det altså til slutt slik at Xbox bestemte seg for å kansellere det eksklusive spillet for snart fem år siden, men det har ikke stoppet både folk og utviklerne selv fra å stadig snakke om en gjenopplivning. Nå har dette blitt tatt til nye høyder.

Platinum-presidenten Atsushi Inaba sier i et intervju med IGN at Hideki Kamiya, som ledet utviklingen av både Scalebound, Resident Evil 2 og Bayonetta, stadig ønsker å lage Scalebound. Bare for å gjøre dette ekstra tydelig sier Inaba-san deretter:

"Jeg vil appellere direkte til Phil Spencer (lederen av Microsoft Gaming red.anm)! La oss gjøre dette, Phil!"

Xbox har jo gjort veldig mange kloke og imponerende ting den siste tiden, så det er jo ikke umulig at de oppfyller disse ønskene heller.