Scaloni svarer på Raphinhas provoserende ord før Argentina-Brasil

En ny søramerikansk Clásico finner sted i kveld. Som en del av kampdag 14 av 18 i kvalifiseringen til VM 2026 i CONMEBOL, tar Argentina imot Brasil tirsdag 25. mars (kl. 00:00 onsdag 26. mars norsk tid, kl. 13:00 norsk tid). En Argentina-Brasil er alltid spennende, og spesielt for Brasil, ettersom et nederlag kan bety at de taper terreng i kvalifiseringsprosessen (de ligger på tredjeplass med 21 poeng, de trenger å ende blant de seks beste, men har ikke mange poeng å spre (den sjette, Colombia, har 19 poeng).

Raphinha, stjernen for Brasil som scoret et mål i kampen mot Colombia i forrige uke, og som har en fantastisk sesong med Barcelona i år, varmet opp stemningen før kampen, og i et intervju på Romarios YouTube-kanal sa Raphinha at "Vi kommer til å knuse dem, uten tvil. Vi kommer til å banke dem på banen og utenfor banen om nødvendig".

Ordene hans skapte litt kontrovers på grunn av hvordan han varmet opp spenningen før kampen, selv om det skal bemerkes at ordene hans skjedde i et mer avslappet intervju med en brasiliansk legende, som induserte svaret da han bokstavelig talt spurte ham om de kom til å banke dem, og til og med la til "takk Gud, uten Messi".

Lionel Scaloni, Argentinas trener, leste tydeligvis rommet, for da han ble spurt på den offisielle pressekonferansen før kampen, bagatelliserte han Raphinhas ord, og minnet alle på at "en kamp mellom Argentina og Brasil er en viktig kamp, men det er fortsatt en fotballkamp. Det bør ikke gå lenger enn det".

Scaloni husket et bilde av Messi og Neymar etter finalen på Copa América i 2021 på Maracanã, som viste "de beste i verden, og sannsynligvis de nest beste sammen da, som venner". "Vi vil begge vinne, og vi vil være løver på innsiden, men venner på utsiden. Vi har alle en brasiliansk venn, jeg kjenner mange av dem, det bør ikke gå lenger enn det."