Scarlet Deer Inn ser ut som en mørkere, plattformbasert Pentiment.

Hvis du, som meg, alltid lengter etter et godt, stilisert middelaldereventyr, kan Scarlet Deer Inn være spillet du bør holde øye med. Fra Attu Games kommer dette sidescrollende plattformspillet inspirert av slavisk folklore.

I tillegg til å utforske den pittoreske landsbyen vår, er det også et fangehull under oss som vi må navigere oss gjennom for å overleve. Med tanke på at det hele har fått et nydelig brodert utseende, er det vanskelig å ikke ha lyst til å bli værende i denne verdenen, selv om den er full av monstre.

Ta en titt på traileren nedenfor, og la oss få vite hva du synes. Scarlet Deer Inn har ikke noe lanseringsvindu ennå, men kommer til Switch, PC, Linux og Mac når det lanseres.