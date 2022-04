Scarlet Nexus er offisielt en millionselger og har over to millioner spillere

HQ

Bandai Namcos actioneventyr Scarlet Nexus ble sluppet i fjor sommer og bød på en like japansk som unik historie. Og tydeligvis har det gått ganske bra for spillet, for nå meddeler den offisielle Twitter-kontoen for spillet at det har nådd to imponerende milepæler.

Først og fremst har det nå solgt en million eksemplarer, og for det andre har det blitt spilt av over to millioner takket være det faktum at det også er tilgjengelig på Game Pass for både PC og Xbox. For å feire dette byr de på en jubileumsillustrasjon tegnet av Scarlet Nexus' konseptkunstner Tamami Ishikawa som du kan se nedenfor.