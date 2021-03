Scarlet Nexus slippes i juni og får animeserie

Square Enix er ikke det eneste japanske selskapet som har spennende nyheter til oss i dag, for Bandai Namco er endelig klare for å rette rampelyset mot Scarlet Nexus. Nå...

Scarlet Nexus fikk mye oppmerksomhet under årets Tokyo Game Show. Game Director Kenji Anabuki og produsent Keita Iizuka møtte opp på online-scenen for å demonstrere nye...

Scarlet Nexus får oss til å drepe blomster på heftig vis

den 7 mai 2020 klokken 20:01 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Bandai Namco liker å gi oss noen ganske spesielle spill av og til. Scarlet Nexus er et meget godt eksempel på dette, for jeg er villig til å vedde årslønna mi på at ingen...