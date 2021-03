Scarlet Nexus-heltene presenteres i ny video

Du ser på Annonser

Bandai Namcos kommende Scarlet Nexus slippes senere i år og byr på en kombinasjon av animeestetikk blandet med utgiverens ofte kaotiske rollespillgameplay. Bandai Namco har vært flinke til å holde fansen oppdatert i en serie utviklerdagbøker, og nå har de lansert en ny omgang.

Her ligger fokus på OSF (Others Suppression Force), organisasjonen som bekjemper de mystiske skapningene "Others" - som er hovedfienden i spillet. For å bli del av denne gruppen må du ha spesielle evner som vanlige folk ikke har. De er som sterkest når de er yngre, og det leder til en interessant fortelling der eldre medlemmer må ta antialdringsserum for å forbli unge og opprettholde styrken.

Videoen er fylt med bakgrunnshistorie og tips om det kommende spillet, som lanseres i sommer til PC, PlayStation 4 og 5, Xbox One og Xbox Series.