Scarlet Witch kommer ikke tilbake i Avengers: Doomsday eller Secret Wars

Det ser ut til at Scarlet Witch ikke kommer tilbake eller får en cameo i de kommende Avengers-filmene. Til tross for at karakteren hennes så ut til å gå til grunne på slutten av Doctor Strange in the Multiverse of Madness, har Elizabeth Olsen tidligere sagt at hun kunne tenke seg å vende tilbake til rollen.

Den returen er bare ikke akkurat nå. I en samtale med The Hollywood Reporter benektet Olsen at hun var involvert i Avengers: Doomsday eller Secret Wars, og sa at hun har returnert til USA for å filme en TV-seriepilot for FX, mens Marvel-opptakene foregår i London.

"Jeg innså ikke dette før for omtrent seks år siden, men fordi Marvel og deres innflytelse tar så mye fysisk tid og plass i verden, er det veldig viktig for meg å ta valg utenfor Marvel som gjenspeiler min egen smak", sa Olsen. "Smaken din skaper den kunstneren du er, og det var ikke noe jeg tenkte på da jeg først begynte å jobbe. Så muligheten til å vende tilbake til filmer som [The Assessment] er en refleksjon av de menneskene jeg ønsker å jobbe med, og min egen personlige smak."

Med tanke på hvor glad fansen er i Olsens opptreden som Scarlet Witch vil de vente på å se henne tilbake, men det er en cameo fra den utrolig lange listen over potensielle opptredener som kanskje eller kanskje ikke vil finne sted i de kommende Avengers-filmene.