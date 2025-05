Scarlett Johansson mener Avengers: Endgame burde ha blitt nominert til beste film

HQ

Scarlett Johansson er ikke særlig fornøyd med at Oscar-utdelingen snubler Marvel-filmene. Hun mener nemlig at storfilmen fra 2019, Avengers: Endgame, burde ha fått en nominasjon for beste film.

"Hvordan kunne denne filmen ikke bli nominert til en Oscar?" spurte Johansson i et intervju med Vanity Fair. "Det var en umulig film som ikke burde ha fungert, men som virkelig fungerer som film - og dessuten er det en av de mest vellykkede filmene gjennom tidene."

Endgame ble nominert til en Oscar, men det var for visuelle effekter. Endgame var spesielt bemerkelsesverdig for Johansson, ettersom den inneholdt dødsfallet til Marvel-helten Black Widow. Da hun ble spurt om å komme tilbake, sa Johansson følgende :

"Det ville være veldig vanskelig for meg å forstå i hvilken kapasitet [retur] ville være fornuftig for meg, for karakteren jeg spiller. Jeg savner kompisene mine og skulle gjerne vært sammen med dem for alltid, men det som fungerer med karakteren er at historien hennes er komplett. Jeg vil ikke rote med det. Det er viktig for fansen også - det er viktig for dem."

Oscar-utdelingen har aldri vært særlig snill mot storfilmer. Spesielt superheltfilmer har ofte blitt overlatt til sminke- og effektkategoriene, og få skuespillere, regissører og andre har vunnet priser for dem. Det kan kanskje endre seg, men ettersom Marvel sliter med å opprettholde den generelle kvaliteten siden Endgame, har de kanskje større problemer akkurat nå.