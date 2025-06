Scarlett Johansson om Tower of Terror-filmen: "Det er en vanskelig nøtt å knekke"

HQ

Disney har vært kjent for å lage filmer av noen av sine berømte fornøyelsesparkattraksjoner, med varierende grad av suksess. Mens Haunted Mansion endte opp med å bli en smule bølgete, er Pirates of the Caribbean en massiv kassasuksess og et godt eksempel på at filmatiseringer av fornøyelsesparker kan fungere. Det er på grunn av dette at en film basert på Twilight Zone Tower of Terror faktisk ikke er en gal idé, selv om det viser seg å være litt av en hodepine å lage den.

Hovedrolleinnehaver Scarlett Johansson har snakket om hvordan arbeidet med den lenge annonserte filmen går, og har nevnt at mangelen på historie gjør det til en utfordring å skape en klar og sammenhengende idé. I en samtale med Entertainment Weekly forklarte Johansson :

"Det er en vanskelig nøtt å knekke. Vanskeligere enn du tror, fordi selve turen har en del historie, men den er... Jeg vil ikke si tynn, men det er den, på en måte!"

Hun fortsetter: "Det er en del av mysteriet med turen. Det har vært et morsomt prosjekt å jobbe med, fordi det er et "blue sky"-prosjekt. Det har også vist seg å være en vanskelig nøtt å knekke. Men vi kommer til å løse det. Det begynner å ta form!"

Det er ikke satt noen dato for når Tower of Terror -filmen kan komme, hvis den noen gang kommer, men det er tydelig at det fortsatt er håp om at filmen blir laget.