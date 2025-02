Scarlett Johanssons odds for å overleve er ikke gode i den nye traileren for Jurassic World: Rebirth Det er liten sjanse for at hun, Jonathan Bailey, Mahershala Ali og de andre som er dumme nok til å vende tilbake til dinosaurenes land overlever.

HQ Som forventet fikk Jurassic World: Rebirth en ny trailer under nattens Super Bowl, og vi fikk enda mer informasjon om filmen, inkludert noen mer imponerende bilder av CGI-dinosaurer som prøver å spise skuespillerne våre. Når hovedpersonene våre drar til fødestedet til Jurassic Park, der det ble forsket på å bringe dinosaurer tilbake til livet, ser det ut til at de finner ut at bare de skumleste massive øglene venter på å gjøre dem til middag. I håp om å finne en livreddende medisin for menneskeheten, innser Scarlett Johansson, Mahershala Ali og Jonathan Bailey snart at de skal være heldige hvis de kan forlate denne øya i live, for i tillegg til spinosaurer, raptorer og mer, er det også en enorm, Xenomorph-lignende dinosaur å se opp for. Jurassic World: Rebirth har premiere 2. juli. HQ