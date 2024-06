School of Rocks regissør kan tenke seg å komme tilbake for en oppfølger

HQ

Den nåværende epoken i Hollywood ser ut til å være definert av superhelter, videospilladapsjoner og etterlengtede oppfølgere eller rebooter. Dagens nyhet passer inn i den sistnevnte kategorien, ettersom Richard Linklater, kjent for en rekke roller og regissørinnsatser, inkludert School of Rock, har kunngjort at han kan tenke seg å komme tilbake for å lede en oppfølger til den elskede komediefilmen.

I en samtale med UniLad avslørte Linklater at han kunne tenke seg å ta fatt på et slikt prosjekt, men at det måtte være en veldig god grunn til å lage en oppfølger i første omgang.

"Ja, det er lenge siden sist. Det var snakk om det for mange år siden, men jeg vil gjerne jobbe med Jack igjen. Men det må være en grunn. Det må være noe.

"Ikke gjør det med mindre det er en idé, grunnen til at vi gjorde to Before's er at det var en god idé som skrek ut, det er noe å uttrykke om dette."

Linklater fortsatte med å forklare hvorfor dette måtte være tilfelle, og pekte på at tiden siden den opprinnelige filmen betyr at det nå ikke er rom for en "seiersrunde-oppfølger".

"Det finnes en annen type oppfølgere som jeg pleier å kalle 'seiersrunde-oppfølgere'. De er som regel ute ganske raskt, de er økonomiske, og alle vet det.

"Vi er langt forbi det, så hvorfor skulle du gjøre det med mindre det er noe spesifikt å fortelle.

"Det er alltid en god idé å få."

Originalen School of Rock ble skrevet av Mike White, som siden har blitt svært populær hos HBO takket være serien The White Lotus, noe som uten tvil er en avgjørende faktor for om en oppfølger til School of Rock noen gang vil få tid til å bli skrevet.