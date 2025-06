Schwarzenegger kritiserer Terminator Salvation: Et virkelig lavmål

HQ

I en alder av 77 år har Arnold Schwarzenegger rukket mye i løpet av sin lange karriere - ikke minst rollen som den ikoniske T-800. Men til tross for Terminator-franchisens mange suksesser, er det deler av den han ikke er spesielt stolt av. Og under en opptreden på Watch What Happens Live holdt han ikke tilbake da han utpekte Terminator Salvation som den verste filmen i serien.

"Hvordan kan du lage en Terminator-film uten meg? Det gir ingen mening."

Som mange fans vet, er Salvation den eneste filmen i serien der Arnold faktisk ikke dukker opp - i hvert fall ikke i egen person (selv om en digital versjon av ham dukker opp en kort stund). Men det fraværet var tilsynelatende nok til at filmen krasjet og brant. Til tross for at den spilte inn rundt 372 millioner dollar på verdensbasis, kunne den likevel ikke redde Salvation fra å bli sett på som en flopp. På toppen av det hele fikk den knusende kritikker.

Er du enig med Arnold? Er Salvation den dårligste i serien?