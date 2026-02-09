Sci-fi-strategispillet Void War er DMCA-inndratt av Warhammer-eieren Games Workshop på grunn av skulderputer

Selv om det aldri er hyggelig å høre om en DMCA-takedown, er det vanskelig å se på det FTL-lignende roguelike Void War og si at det ikke bærer sin inspirasjon på ermene. Spillet har en futuristisk setting der spillerne må styre skipet sitt gjennom en fiendtlig galakse, i kamp mot mørke kulter som har spredt seg som en pest over stjernene.

Spillet ble lansert i juni 2025, og fikk en positiv mottakelse, selv om det nylig skapte overskrifter fordi spesielt ett stort navn ikke var noen stor fan. Som utviklerne gjorde klart for IGN, har en DMCA blitt utstedt til Void War av Warhammer-eieren Games Workshop, da det antas at mange av spillets nåværende elementer kan føre til at spillerne tror at det er assosiert med det berømte bordkrigsspillet. Dette skjedde først i forrige måned, da spillet forsvant fra Steam.

Det er oppe igjen nå, men i utgangspunktet trodde Tundra - utvikleren og utgiveren av Void War - at DMCA-kravet var en spøk ettersom det kom fra en Mal Reynolds. Hvis du ikke er klar over det, er det navnet på hovedpersonen i Firefly. Men det var Games Workshop som sto bak kravet, som utelukkende dreide seg om et spesifikt bilde med "overdimensjonerte konvekse skulderputer med metallkant" på en spesifikk karakter. For å få spillet tilbake på Steam trakk Tundra tilbake traileren med bildet, selv om de var uenige i GWs vurdering.

Hva mener du om dette? Brudd på opphavsretten eller bare en hyllest?