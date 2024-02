Scoops trailer setter Rufus Sewells prins Andrew under press

Et av de største og mest beryktede intervjuene i nyere tid fant sted da prins Andrew gikk på Newsnight og nærmest kastet seg under bussen og tilsto en hel rekke forferdelige ting, inkludert et vennskap med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein.

Nettopp denne historien skal nå filmatiseres av Netflix i en dramatisert biografi med tittelen Scoop, og etter at noen bilder av filmen nylig ble vist, har det nå også kommet en trailer for filmen, der vi ser Rufus Sewells prins Andrew bli satt under press av Gillian Andersons Emily Maitlis.

Scoop I filmen ser vi også blant andre Billie Piper og Keeley Hawes i hovedrollene, og filmen skal etter planen ha premiere på Netflix allerede 5. april.