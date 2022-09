Scorn er 6-8 timer langt og "ikke et førstepersons skytespill"

HQ

Selv om Scorn ble annonsert for over to år siden og har blitt vist flere ganger siden den gang, er det fortsatt mye vi ikke vet om det mystiske skrekkeventyret, som lanseres neste måned. Men nå har vi fått mer informasjon ettersom utvikleren Ebb Software deltok i en Reddit AMA her om dagen.

De avslører blant annet at eventyret er "et sted mellom seks til åtte timer, men det kan ta mye mer hvis du utforsker verden og alle detaljene den inneholder". Ebb Studio forklarer også til slutt hva Scorn egentlig er; et puslespill med et mareritt-tema:

"Scorn er ikke et førstepersons skytespill, det er en oppslukende atmosfærisk skrekkopplevelse. For å understreke dette utgjør gåtene i spillet en integrert del av historien, og er designet for å ikke føles som om de ble lagt til som en ettertanke. De beriker spilleropplevelsen, og etter hvert som spillet skrider frem, blir det tydelig at alt ser ut til å ha en grunn og en hensikt... og det store mysteriet er å avdekke hva det er.

Likevel er det skyteelementer som spiller inn senere i spillet og som er avgjørende for spillernes overlevelse."

Vi fikk også et veldig definitivt svar på spørsmålet om det muligens kunne bli en ny forsinkelse av spillet, der utviklerne svarte som følger; "ikke engang den minste mulighet".

Scorn utgis på PC og Xbox Series 21. oktober. Det blir også inkludert med Game Pass samme dag. Tidligere denne uken mottok vi en åtte minutter lang video av Scorns prolog, som du kan sjekke ut nedenfor for å oppleve atmosfæren i dette skremmende eventyret.