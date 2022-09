HQ

Mens vi jevnlig får utsettelser av spill i disse dager er det enkelt som blir ferdige før planlagt, og derfor tar en annen vri for å komme seg unna noen konkurrenter.

Ebb Software har innsett at den 21. oktober allerede er full nok med lanseringen av Persona 5 Royal på flere plattformer, New Tales from the Borderlands og Gotham Knights, så de har gitt oss en trailer som avslører at Scorn fremskyndes til den 14. oktober i stedet.