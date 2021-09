Scorn later til å ha blitt utsatt til 2022

HQ

Da Microsoft i mai i fjor annonserte den første omgangen tredjepartsspill som skulle slippes til Xbox Series X, var Ebb Softwares Scorn et av dem og det fikk mye oppmerksomhet fordi det så ut som et fryktelig mareritt fra H. R. Giger.

Det skulle egentlig lanseres allerede i 2020, men ettersom pandemien slo til ble det utsatt til 2021. Siden har vi ikke hørt noe, og det ser ut til å være en god grunn til dette. Ebb Software har nylig sluttet seg til en større samling utviklere under Kepler Interactive, og i den forbindelse ble det utgitt en pressemelding. Her står det følgende:

"The 2022 slate includes hotly anticipated titles such as Sloclap's Sifu, Ebb Software's Scorn, Awaceb's Tchia, Alpha Channel's Tankhead and an unannounced title by A44."

Selv om vi ikke har fått noen spesifikk beskjed om hva som gjelder for spillet ennå, er det altså ganske trolig at vi ikke kommer til å få se Scorn slippes i år.

Takk, TrueAchievements