Scott Pilgrim blir anime på Netflix

Etter en suksessfull langfilm er det på tide for Scott Pilgrim å ta seg av anime-formatet. Variety meddeler nå at Netflix jobber på en anime basert på tegneseriefenomenet og Scott Pilgrim-skaperen Bryan Lee O'Malley er dessuten manusforfatter.

O'Malley kommer også til å være executive producer sammen med Ben David Grabinski, som også blir seriens showrunnere. Edgar Wright, som stod for filmadapsjonen, kommer til å produsere og Science SARU står for animasjonen. Dette blir en av mange anime-satsninger på streamingtjenesten, som også planlegger å lage anime-serier basert på The Terminator, Splinter Cell, Far Cry og Army of the Dead.