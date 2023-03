Scott Pilgrim The Anime bringer tilbake mange originale skuespillere

Scott Pilgrim vs. The World er fortsatt en av de bedre videospilltilpasningene der ute, noe som er veldig imponerende med tanke på at den er over et tiår gammel på dette tidspunktet. Men Netflix har bestemt seg for at vi trenger mer Scott Pilgrim i livene våre, og jobber med en anime basert på det ikoniske beat'em up-et.

Selv om vi fortsatt ikke vet når serien vil lande på streameren har Netflix nå kunngjort rollebesetningen for showet, og den har massevis av originale rollebesetningsmedlemmer. Sjekk ut rollebesetningen nedenfor:



Michael Cera som Scott Pilgrim



Mary Elizabeth Winstead som Ramona Flowers



Satya Bhabha som Matthew Patel



Kieran Culkin som Wallace Wells



Chris Evans som Lucas Lee



Anna Kendrick som Stacey Pilgrim



Brie Larson som Envy Adams



Alison Pill som Kim Pine



Aubrey Plaza som Julie Powers



Brendan Routh som Todd Ingram



Jason Schwartzman som Gideon Graves



Johnny Simmons som Young Neil



Webber som Stephen Stills



Mae Whitman som Roxie Richter



Ellen Wong som Knives Chau