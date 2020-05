Scott Pilgrim vs the World-animatøren viser frem gamle konseptbilder

Du ser på Annonser

Liker du Scott Pilgrim? Og likte du spesifikt designet i Scott Pilgrim vs the World-spillet, som er basert på Bryan Lee O'Malleys tegneserie? Da har animatøren Jonathan Kim noe du burde sjekke ut, da han nemlig på Twitter har delt en lenke til sin Tumblr-side hvor han har gamle konseptbilder fra spillet vi aldri har fått se tidligere. Kim jobber nå som senior-animatør hos Lab Zero Games, men er en av de som var med og utviklet Scott Pilgrim vs the World.

Sjekk ut bildene via denne lenken. Hva synes du om spillet?