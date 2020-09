Scott Pilgrim vs. The World-spillet kommer tilbake

Nesten seks år har gått siden Ubisoft valgte å fjerne Scott Pilgrim vs. The World fra PlayStation Store og Xbox Live Arcade, noe som plutselig fikk mange til å innse hva de gikk glipp av. Heldigvis ga Bryan Lee O'Malley, skaperen av serien, folk håp igjen da han sa at Ubisoft hadde vært i kontakt med han for en måned siden. I kveld fikk vi se resultatet.

Spillet vil nemlig komme tilbake for salgs i form av Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition "en gang i høst". Som navnet tilsier vil denne utgaven også inneholde de to utvidelsene: Knives Chau og Wallace Wells, mens selve grafikken virker å være relativt uberørt i traileren.