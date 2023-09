Scottish Game Awards åpnes av landets førsteminister.

HQ

Vi nærmer oss den tiden på året da prisutdelinger rundt om i verden begynner å forberede seg. For spillbransjen vil de to største, The Game Awards og BAFTA Game Awards, finne sted i henholdsvis desember og april 2024. Men før disse to har vi Scottish Game Awards, som er planlagt som en del av Scottish Games Week og skal finne sted 27. oktober 2023.

Nå som denne seremonien nærmer seg, har juryen for prisutdelingen blitt offentliggjort, og det samme har personen som skal åpne arrangementet på direkten. Det blir Skottlands førsteminister Huzma Yousaf, som vil være til stede for å vise hvor viktig spillutviklingssektoren er i ferd med å bli for Skottland og landets regjering.

Når det gjelder panelet for arrangementet, vil det bestå av noen kjente navn fra spillverdenen. I tillegg til Chris Scullion, som kommer tilbake for å lede arrangementet, består panelet av følgende:



Brian Baird - teknisk direktør, Bethesda



Lauren Bergin - nyhetsredaktør, PCGamesN



Natalie Don - parlamentsmedlem, Renfrewshire North & West



Joe Donnelly - redaksjonssjef, Games Radar



Keza Macdonald - spillredaktør, The Guardian



Neil Mackay - journalist/spaltist, The Herald



Jordan Middler - skribent og podcastvert, Videogames Chronicle



Brian McNicoll - leder for entreprenørskap, University of Dundee



