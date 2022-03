Scream 6 har premiere i mars 2023 - Courteney Cox kommer tilbake

HQ

I motsetning til veldig mange rebooter de siste årene har fjorårets Scream vist seg å være en suksess blant både anmeldere og vanlige seere verden over, så kveldens annonsering var vel bare et tidsspørsmål.

Paramount og Spyglass bekrefter i en pressemelding at det som i alle fall foreløpig kalles Scream 6 er på vei, og faktisk er planen å ha premiere den 31. mars neste år. En av grunnene til at prosjektet tydeligvis vil gå raskt er at det atter en gang blir Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett som skal regissere filmen mens Guy Busick og James Vanderbilt skal skrive igjen. Filmingen skal starte i sommer, noe som har fått de to selskapene til å like godt annonsere med en gang at Courteney Cox kommer tilbake.