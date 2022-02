Scream 6 offisielt bekreftet

HQ

Tross at nye Scream ikke rakk Halloween i fjor, lyktes den i å få en strålende lansering når det kommer til både mottakelse og billettsalg (ifølge boxofficemojo.com har den allerede dratt inn over tre ganger mer enn den kostet å produsere). Og suksessen til skrekkfilmen har nå gjort at Spyglass Entertainment og Paramount Pictures har gitt klarsignal for en oppfølger.

Neste film kalles inntil videre bare Scream 6, men kan etter hvert få et annet navn. Regissørene Matt Bettinelli-Olpin og Tyler Gillett (duoen kjent som Radio Silence) er ansvarlige for prosjektet og innspillingen starter i sommer. Ingen lanseringsdato er satt ennå, da produksjonen fortsatt befinner seg i startfasen.

Under finner du traileren for Scream 5, har du sett den enda og er du gira på oppfølgeren?

