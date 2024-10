Scream 7 skal skape frykt i februar 2026

Vi har hørt mange forskjellige rapporter og rykter om hva fremtiden bringer for Scream -franchisen i det siste, og nå har vi endelig noe offisielt å gå på også. Skuespillerinnen Neve Campbell og regissør Kevin Williamson har tatt til Instagram for å bekrefte premieredatoen for den syvende filmen i Scream -serien, og bemerker at den sikter mot en debut i begynnelsen av 2026.

Filmen er kjent som Scream 7, og ser ut til å åpne 27. februar 2026. Ettersom dette fortsatt er veldig tidlig i filmens utvikling, har vi ikke noe mer å legge til når det gjelder handlingen eller noen flere tilbakevendende stjerner, men det som er bekreftet av Deadline er at Jenna Ortega ikke vil være tilbake på grunn av tidskollisjoner med Wednesday og heller ikke Melissa Barrera på grunn av hennes pro-palestinske kommentarer.

Ettersom denne datoen nå er låst, vil vi sannsynligvis begynne å høre mer og mer om filmen, som er mindre enn 18 måneder unna sin ankomst.