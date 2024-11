Scream-stjerne mener de nye filmene er for voldelige

Avhengig av når du vokste opp, kommer du sannsynligvis til å assosiere Matthew Lillard med en av noen få roller. Hvis du var gammel nok til å se den originale Scream i 1996, er Lillard Stu Macher, en av de medskyldige (spoilere) til Ghostface. Hvis du er litt yngre, er han Shaggy fra Scooby-Doo-filmene, og hvis du er et barn i dag, er han William Afton i Five Nights at Freddy's.

Uansett hvordan du kjenner ham, er Lillard kjent for store franchiser, og i et intervju med GamesRadar fikk han snakke om sine tanker om de siste Scream-filmene. "Jeg syntes faktisk at [Tyler Gillett og Matt Bettinelli-Olpin] tok en veldig spennende vei", begynner han.

"Jeg syntes filmen ble for voldelig. Jeg tror 6 var... Jeg tror ikke Ghostface noen gang trenger en hagle. Jeg synes at filmene er - alt prøver å gjenta det vi gjorde i den første filmen på mange måter," fortsetter Lillard. "Som en manisk monolog på slutten. Det er veldig vanskelig å gjøre. Jeg håper at Kevin tar det i en helt ny, modig og spennende retning, slik at vi på en måte kan finne andre farger og andre gleder."

Det er vanskelig for en så tradisjonsrik serie å ikke tråkke på gammel mark, spesielt når det er det fansen kommer tilbake for. Vi vet at Scream vil fortsette, siden det er en ny film på gang, men vi må vente og se om den toner ned volden.