Scream VI vil den lengste filmen i franchisen

Det ser ut til at vi vil være inne for ganske mange jumpscares og spooks når Scream VI kommer på kino neste måned, da en ny rapport fra Regal Cinema (bekreftet av Paramount) har avslørt at filmen vil ha den lengste kjøretiden av noen i franchisen.

Scream VI vil klokke inn på to timer og tre minutter, som slår ut den nåværende lengste Scream (Scream 2), som varer i to timer.

Når det gjelder historien som Scream VI vil fortelle, sier synopsisen for filmen at denne filmen vil forlate Woodsboro til fordel for en New York City-setting, og vil se et mannskap av nye og tilbakevendende ansikter som prøver å starte et nytt kapittel i livet, selv om Ghostface mordere som vanlig aldri er for langt bak.

Sjekk ut traileren for Scream VI nedenfor og se filmen på kino 10.