Scream VI-trailer tar oss til New York

Det er ikke mange minuttene vi har sett av andre steder enn Woodsboro i Scream-filmene, men dette vil endre seg drastisk i den neste.

Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett og resten av gjengen som ga oss årets Scream har nemlig gitt oss den første traileren for det som heldigvis kalles Scream IV, og den avslører at de som overlevde den massakeren har flyttet til New York i håp om å slippe unna blodbadet. Dette fungerer selvsagt ypperlig, for som du ser i teasertraileren møter de jo bare hyggelige folk på t-banen når filmen har premiere den 10. mars.