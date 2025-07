Scrubs er tilbake: JD, Turk og Elliot vender tilbake til Sacred Heart

HQ

Etter 14 års pause er det nå offisielt: Scrubs gjør comeback, med skaperen Bill Lawrence ved roret og store deler av den opprinnelige rollebesetningen tilbake. De nye sesongene vil ikke bare gjenforene Zach Braff, Sarah Chalke og Donald Faison som JD, Elliot og Turk - de vil også introdusere en rekke nye talenter. Alt dette foregår selvfølgelig i de velkjente lokalene til Sacred Heart Hospital.

Mye avhang av om Braff ville være villig til å komme tilbake, og det har nå blitt bekreftet - sannsynligvis i en mentorrolle for neste generasjon leger. Braff beskrev muligheten som "en drøm", og sa at han gleder seg til å spøke med sine gamle kolleger igjen.

Bill Lawrence selv sier at det definitivt er potensial for flere sesonger. Han planlegger aktivt fremover, selv om fokuset i første omgang bare vil være på en håndfull nye episoder. Premieredato? Ingenting offisielt ennå, og det er ikke annonsert noen tidsplan for innspillingen - men alt tyder på en strålende retur til Sacred Heart. Hurra!

Er du klar for litt mer Scrubs?