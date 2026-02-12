Scrubs gjenopplivning vist i en ny trailer

HQ

Nå er det bare noen få dager igjen. Det er 16 år siden vi sa farvel til folkene på Sacred Heart Hospital, inkludert leger, sykepleiere, vaktmestere, kirurger og andre. Den gang var det ingen som trodde at det skulle bli et comeback mer enn halvannet tiår senere, men det er det som skjer.

Vi har sett noen teasere fra comebacket Scrubs før, men nå har den første traileren i full lengde blitt sluppet, og den gir oss et bedre inntrykk av hvordan den gamle garde vil prøve å lære opp yngre talenter, hvilke utfordringer de vil møte i andre halvdel av livet, og hvordan den fineste bromansen i TV-verdenen har utviklet seg.

Serien har premiere på Disney+ den 26. februar, og mens du venter, kan du sjekke ut traileren nedenfor. Det blir selvsagt vanskelig å overgå de første åtte sesongene av denne ultraklassiske sitcom-serien, men med denne rollebesetningen ligger i hvert fall alt til rette for at det kan bli skikkelig bra.