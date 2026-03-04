Scrubs har fått en veldig god start med over 11 millioner seere.

HQ

Mange ble nok veldig overrasket da det ble annonsert at Scrubs skulle gjøre comeback. Det var en av de virkelig kule og smarte seriene med mye hjerte, hvis minne ville bli fullstendig svertet av en tankeløs cash grab på nostalgibølgen.

Men i løpet av et år har vi kunnet gi dere nye nyheter om comebacket hver måned, og det har bare hørtes bedre og bedre ut etter hvert som nesten alle skuespillerne har vendt tilbake til sine ikoniske roller. Og som vi fortalte dere i forrige uke, har det vært verdt å vente på, for den nye Scrubs lever opp til forventningene.

Og nå melder Deadline at kvalitet lønner seg. Premieren på Scrubs nådde hele 11,36 millioner seere på både TV og strømming, hvor vi til og med kan lese at "Scrubs også leverte den beste ABC-komedieepisoden og den beste ABC-seriedebuten totalt på strømming på over et år."

For de som har håpet på mer Scrubs, er dette åpenbart gode nyheter. Selv om ingenting er sikkert, virker det sannsynlig at det vil komme mer Scrubs i fremtiden - forutsatt at skuespillerne og skaperne ønsker det.