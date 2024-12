Scrubs skaperen gir oppdatering på reboot

HQ

Etter mange års spekulasjoner gjør Scrubs comeback, og skaperen Bill Lawrence ga nylig noen spennende oppdateringer. I et nylig intervju med Collider avslørte Lawrence at den nye serien vil finne sted i nåtid, noe som gjenspeiler hvor mye den medisinske verden har endret seg, spesielt etter pandemien. I stedet for å fortsette rett etter originalserien, vil revitaliseringen utforske hvor karakterene befinner seg nå, mange år senere, med temaet om studenter som blir lærere i høysetet.

Skuespillerne, inkludert Zach Braff og Donald Faison, er ivrige etter å gjenforenes, og Lawrence fortalte at noen kjente ansikter vil komme tilbake, muligens i cameo-roller, mens nye karakterer også vil bli med i miksen. Med mange originale forfattere og besetningsmedlemmer også om bord, lover rebooten å bringe tilbake sjarmen som gjorde serien til en fanfavoritt.

Er du spent på denne Scrubs reboot?