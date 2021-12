Scuf avslører det første DualSense-alternativet

HQ

Hvis du har ønsket deg en alternativ kontroller til PS5, så har du nok ikke hatt mye hell, ettersom kontrollerens unike design og oppsett har gjort det vanskelig for tredjeparter å støtte.

Men nå er det altså et alternativ, og det kommer fra Scuf. De har via deres hjemmeside presentert den nye Scuf Reflex, som kommer i tre varianter.

Du kan enten kjøpe en standard Reflex for €219,99, en Reflex Pro for €239,99 eller en Reflex FPS for €269,99. De fås også i flere fargevarianter, og kan tilpasses via Scufs hjemmeside. Dessuten fås de med ekstra knapper på baksiden, som også kan fjernes.

De to billigere variantene fås med Sonys Adaptive Trigger-teknologi, men kjøper du FPS-utgaven, så fjerner Scuf det helt og erstatter dem med triggere som føles som knapper, altså ingen gradvis aktivering.