Scuf tilbyr GamerGrip-håndkrem til spillere med svette hender

Har svette hender noen gang gjort at du har gått glipp av kyllingmiddagen i PUBG: Battlegrounds, fått deg til å fly utfor et stup i Forza Horizon 5 eller fått Malenia til å le av deg for hundrede gang i Elden Ring? Frykt ikke. Scuf Gaming, kjent som produsent av håndkontrollere og relatert utstyr, tilbyr nemlig en løsning i form av en spesiell håndkrem.

De kaller denne GamerGrip, som tilbyr "den ultimate løsningen for å holde hendene dine tørre og forbedre grepet ditt" og er ifølge produktsiden "brukt og godkjent av profesjonelle spillere". Surf over hit for å bestille en tube GamerGrip om du har et reelt håndsvetteproblem når du gamer.