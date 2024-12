Scuf, Xbox og Squid Game har en ny kontroller for deg

HQ

Senere denne måneden er det endelig tid for å vende tilbake til Squid Games vidunderlige og forskrudde verden, der Netflix har spydd ut flere nye, grusomt dødelige barnespill i jakten på enorme pengesummer.

Den 26. desember er det tid for premieren, og nå meldes det via Xbox Wire at Scuf Gaming og Xbox har inngått et samarbeid med Squid Game: Season 2 og har utviklet en kontroller for anledningen. Nærmere bestemt er det en Pink Guard-inspirert Scuf Instinct Pro Controller, som kun kan kjøpes via ScufGaming.com.

I likhet med de andre Instinct Pro Controller -modellene, er det en fancy affære som koster £ 239,99 / € 249,99 og er utrolig godt bygget med enorme tilpasningsmuligheter som konsekvent har fått gode anmeldelser.

Du kan sjekke ut hvordan den ser ut i Squid Game-versjonen nedenfor. Vil du skjemme bort deg selv med en tidlig julegave (vi vet alle at du fortjener det)?