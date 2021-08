Se 13 minutter av Life is Strange: True Colors

HQ

Det første Life is Strange fikk ikke så mye oppmerksomhet i starten, men etter hvert som stadig flere faktisk prøvde det gode spillet begynte lovordene å gå. Dette er tross alt et konsept som kanskje ikke høres interessant ut for alle på papiret. Du må uansett bare se eller prøve mer av det for å helt forstå hvorfor serien har fått en såpass stor tilhengerskare. Da passer det godt at Deck Nine Games har offentliggjort hele 13 minutter med gameplay fra det kommende Life is Strange: True Colors slik at vi virkelig får et innblikk i hva som venter den 10. september.